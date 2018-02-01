Дорогая экономия: в Ярославле отказались от перехода на газомоторное топливо

Газ нам выгоден, но опасен

Газ или солярка? Многие водители выберут первое, потому что в два раза дешевле и экологичнее — никаких тебе выхлопов и неприятного запаха за меньшие деньги. Переход на автобусы, которые ездят на газу, обсуждается в России уже несколько лет, в Ярославской области даже появились частные перевозчики, использующие альтернативное топливо. Областные власти заверяли, что по Ярославлю будут ездить 30% экологически чистых городских автобусов. Но дальше разговоров и обещаний тема не шла.

Накануне в муниципалитете Ярославля поставили точку в вопросе перехода на газомоторное топливо — нашему городу это не подходит.

Отбивать девять лет

В Ярославле обсуждать автобусы на газу начали в целях экономии на топливе. Сейчас ежемесячно на заправку городских автобусов ПАТП-1 тратят по 15 миллионов рублей. За газ можно было бы уложиться в 7,5 миллиона. В год это солидная экономия в 90 миллионов рублей. На эти деньги можно было бы закупать новые автобусы, например. Но экономить оказалось дорого.

— Минимум 600 миллионов рублей понадобится на перевооружение предприятия — проектирование газомоторной станции, КПП, зоны ремонта, закупку оборудования для поиска утечки газа. А также потребуются затраты на обучение всех наших 420 водителей (по 45 тысяч рублей на сотрудника) и покупку машины по откачке газа, — рассказал директор ПАТП-1 Александр Пономаренко. — Кроме оборудования нужна лицензия предприятию, а это тоже затраты.

Даже при самом позитивном подсчёте, с учётом федеральной субсидии, Ярославлю понадобится около девяти лет, чтобы отбить расходы на такую экономию. А за это время оборудование уже частично износится, потребует ремонта или замены. А значит — снова денег.

— При этом существует постановление правительства о переходе к 2020 году не менее 20% перевозчиков на газомоторное топливо, — уточнил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский. — Думаю, мы получим эту цифру за счёт частных перевозчиков.

Экономия и опасность

Помимо денег, есть и другие плюсы и минусы у перехода машин с бензина или солярки на газ. Например, экологичность. Выбросы двигателей, работающих на природном газе, содержат низкие уровни вредных веществ: в среднем на 65% меньше выбросов оксидов азота и на 80% меньше выбросов твердых частиц, чем на дизельном двигателе.

Пожалуй, на этом плюсы заканчиваются и начинаются минусы, которые могут трагично сказаться на пассажирах такого транспорта.

— При переоборудовании предприятия необходимо также провести геодезические изыскания, чтобы проверить — нет ли на территории пазух, где мог бы скапливаться газ. Ведь это чревато взрывами, похожими на те, что в многоквартирных домах происходят, — сказал директор ПАТП-1 Александр Пономаренко.

Опасность может поджидать газомоторные автобусы и на дорогах. При поломке и даже пробитом колесе транспорт не может двигаться дальше, пока специальный автомобиль не откачает весь газ и не отбуксирует автобус в автопарк. Зная специфику ярославских дорог, где на одном проспекте водители практически ежедневно теряют колёса, это действительно опасная затея — переходить автобусам на газ.