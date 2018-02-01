Ярославца с белорусскими анаболиками задержали омоновцы

В посылке нашли пять упаковок таблеток

21-летний ярославец решил подкачаться к весне. Чтобы упростить процесс, заказал из Белоруссии анаболики. С ними-то таможенники его и задержали прямо на выходе с почты. Чтобы поймать ярославца, привлекли транспортную полицию и ОМОН.

— В посылке было пять упаковок, содержащих по 20 таблеток в каждой, — рассказали в таможне.

Экспертиза подтвердила, что таблетки являются сильнодействующим запрещенным веществом. Общая масса вещества — 20 грамм.

Таможенникам парень рассказал, что заказал таблетки, чтобы нарастить мышцы. О том, что они запрещены, ярославец знал, но его это не остановило.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит срок до семи лет и штраф до миллиона рублей.