Хватит истерик: почему не надо вставать в ночные очереди, чтобы записать ребёнка в первый класс

Всё прошло спокойно

«Не буду стоять ночью возле школы!» — твёрдо решила я, когда пришло время записывать сына в первый класс. Ну в самом деле, всё, что в последние годы связано со школьной темой, напоминает всеобщую истерию. Родители по несколько суток стоят у школы, бьют друг другу лица и другие части тела вместо того, чтобы тихо-мирно подавать документы хоть через интернет, хоть в порядке живой очереди. Всё это напоминает 90-е годы, когда в очереди за колбасой люди готовы были разорвать друг друга на части.

Мой ребёнок в этом году тоже идёт в первый класс. Мы не пытались всеми правдами и неправдами прорваться в так называемую престижную школу, а решили: пусть сын идёт в самую обычную. В ту, которая закреплена за ним по прописке, а именно в 26-ю на Блюхера. И сегодня я ходила подавать документы.

Тем, кому места не хватит, выдадим направления

За неделю до этого в школе было собеседование с ребёнком и родителями. Нам с мужем учительница сказала: в прошлом году ажиотаж был большой. Люди очередь занимали чуть ли не с 5 утра. Как будет в этом году, неизвестно. Но мест всем может не хватить. Желающих слишком много. И так сделали пять классов по 30 человек.

— Но ведь мой сын по прописке должен идти именно в эту школу. Что же он, ещё год в садике будет сидеть, если мест не хватит? — спрашиваю я.

— Понимаете, построили много новых домов, детей прибавилось. Тем, кому места не хватит, мы будем выдавать направления в другие школы района, — отвечает учитель.

Папы дежурили всю ночь

Но я почему-то всё равно была уверена: паниковать не надо. Однако для успокоения совести мой муж отправился накануне к школе посмотреть, не расставили ли родители рядом палатки. Пришёл в 10 вечера. Палаток не было. Но были дежурившие два папы со списком. Туда родители записывали своих детей. Решено было документы подавать строго по этому списку. Наш сын был 61-м.

— Мы будем здесь дежурить всю ночь. Будем меняться с другими родителями. Завтра лучше приходить не к 9 (именно во столько начинали запускать родителей с документами), а к 8. В прошлом году я записывал в первый класс старшего ребёнка. И вперёд лезли льготники всякие: пожарные, полицейские, военные. Нам пришлось свою очерёдность отстаивать, — уверял папа, дежуривший у входа в школу.

Торчать целый час у школы перспектива безрадостная. Поэтому я решила: пойду всё равно к 9.

Мест 90, а депутатов 96

В школе я была в 8:45. Толпа из родителей возле кабинета приёмной комиссии присутствовала. Но не критичная. И всё было мирно. Никто никого не избивал, вперёд очереди не лез. Наоборот, все спокойно общались.

— А вы слышали, какой ажиотаж у 33-школы? — говорят родители.

— А чего там ажиотаж-то? Она же в центре, там и новостроек-то нет, и семей мало. Кому она нужна, — говорят другие.

— Как же! Она ведь престижная, математическая! Все туда хотят. А там мест всего 90, а депутатов, кстати, 96, — шутят в ответ.

Были разговоры и на другие темы.

— А вы куда-нибудь отдыхать полетите? — спрашивает какая-то мама мужчину.

— Да, надо ребёнка перед школой отвезти. Думаем, что из Туношны полетим, — отвечает тот.

Как у врача

Все шли строго по списку, который был написан с ночи. Я разговорилась с одной мамой. Она живёт напротив школы. Говорит: в 6 утра увидела толпу родителей и тоже пришла. Записалась 72-й. Тут приходит женщина и спрашивает:

— Кто последний?

— Тут списки! — хором кричат ей.

— Какие списки? — женщина, кажется, единственная, кто не понимает, что происходит.

Ей объясняют, и она также встаёт в эту очередь.

А сама очередь напоминала приём у врача. Кто-то в кабинете сидел по полчаса, а кто-то выходил через пять минут. Надо сказать, что многие из этого списка вообще не пришли. Я зашла в кабинет через два часа. Только отдала документы и расписалась в какой-то тетрадке. Всё. Пожалуй, я вышла минуты через три.

— Через неделю вывесим списки зачисленных в первый класс. Приходите, смотрите, а потом собирайте остальные документы, — сказали мне на прощание в приёмной комиссии.

Хорошо. Через неделю пойду смотреть списки. Уверена, что в первый класс мой сын пойдёт в положенную ему школу, а не в ту, которая останется.

В 26-й школе документы будут принимать ещё завтра и послезавтра. Так что, уважаемые родители, если кто-то ещё не успел записать ребёнка в первый класс, приходите в школу к 9 утра. Ночами дежурить возле входа нет никакого смысла. Это только сбивает с толку родителей, которые панике поддаваться не хотят.