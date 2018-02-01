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Мужчина воткнул нож в ногу соседке по коммуналке
1 февраля 2018
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В полицию Переславля с заявлением обратилась 30-летняя местная жительница. Её ударил ножом знакомый.
Женщина решила выпить с соседом по коммуналке. Пара повздорила, и 33-летний мужчина вонзил нож в ногу соседке.
— Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе УМВД.
Полицейские продолжают расследование дела.
Недавно в Брейтовском районе вечер со спиртным для двух друзей закончился трагедией. Мужчина убил друга из-за сигареты.
Фото: Александра Савельева
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