Мужчина воткнул нож в ногу соседке по коммуналке

Полиция продолжает расследование

В полицию Переславля с заявлением обратилась 30-летняя местная жительница. Её ударил ножом знакомый.

Женщина решила выпить с соседом по коммуналке. Пара повздорила, и 33-летний мужчина вонзил нож в ногу соседке.

— Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Полицейские продолжают расследование дела.

Недавно в Брейтовском районе вечер со спиртным для двух друзей закончился трагедией. Мужчина убил друга из-за сигареты.