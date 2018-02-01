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В Ярославле ищут спасателя
1 февраля 2018
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Мечтали в детстве стать спасателем? Осуществите свою мечту: в управление МЧС по Ярославской области ищут сотрудника.
Спасателя ищут в кадровый резерв на должность ведущего специалиста-эксперта отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, технической, биологической и медицинской защиты.
— От специалиста требуется постоянный контроль медицинской, эпизоотической и эпифитотической обстановки на территории области во взаимодействии с органами здравоохранения, Роспотребнадзора и ветеринарного надзора, — поясняют должностные обязанности в управлении. — А также необходимо готовить ответы на запросы государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений, организаций и граждан.
Зарплату предлагают от 13 до 22 тысяч рублей. Также спасателям предоставляют собственное медицинское обслуживание и поездки в санатории. Также в Ярославле можно устроиться на работу стрелком или чиновником.
Откликнуться на вакансию: (4852) 79-09-98, 79-09-81
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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