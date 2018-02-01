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Город

Власти рассказали, где найдут миллиарды на строительство Карабулинской развязки

1 февраля 2018
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дороги, Ярославль, Карабулинская развязка

На самый известный проект Ярославля — Карабулинскую развязку — у города и области нет денег. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Нет их и в федеральном бюджете — речь идёт о 60 миллиардах рублей. Что будет дальше с самым долгожданным проектом, рассказали в правительстве области.

Карабулинская развязка — сеть дорог и эстакад, которая позволит разгрузить Московский и Фрунзенский проспекты Ярославля. Это одно из самых необходимых городу изменений дорожной сети, обсуждаемое с 2006 года. Видеосюжет о проекте.

— Проектно-сметная документация есть, все экспертизы уже пройдены. Дело за малым — финансирование, — сказал губернатор Дмитрий Миронов. — Рассматривается возможность привлечения частного бизнеса и заключения концессионных соглашений.

В настоящее время ярославский проект пытаются включить в федеральную программу «Развитие транспортной системы России на 2010–2020 годы», чтобы также получить финансирование на первый этап строительства — 13 миллиардов рублей.

Из-за постоянных откладываний проекта в 2017 году администрация Ярославля потратила проектные деньги с Карабулинской развязки на строительство дорог

Анна Елкина
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Фото: Лев Белков
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