Власти рассказали, где найдут миллиарды на строительство Карабулинской развязки

Один из вариантов строительства транспортной развязки

На самый известный проект Ярославля — Карабулинскую развязку — у города и области нет денег. Об этом заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Нет их и в федеральном бюджете — речь идёт о 60 миллиардах рублей. Что будет дальше с самым долгожданным проектом, рассказали в правительстве области.

— Проектно-сметная документация есть, все экспертизы уже пройдены. Дело за малым — финансирование, — сказал губернатор Дмитрий Миронов. — Рассматривается возможность привлечения частного бизнеса и заключения концессионных соглашений.

Карта транспортной развязки

В настоящее время ярославский проект пытаются включить в федеральную программу «Развитие транспортной системы России на 2010–2020 годы», чтобы также получить финансирование на первый этап строительства — 13 миллиардов рублей.

Из-за постоянных откладываний проекта в 2017 году администрация Ярославля потратила проектные деньги с Карабулинской развязки на строительство дорог.