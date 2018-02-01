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Неуловимый: в Ярославле почти месяц ищут 17-летнего подростка с крашеными волосами
1 февраля 2018
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В Ярославле с 3 января ищут 17-летнего Григория Повереннова. В тот день подросток ушёл из дома в Заволжском районе и больше его родственники не видели.
— Молодой человек ушел сам, — рассказали волонтёры поисково-спасательного отряда «ЯрСпас». — Друзья и знакомые отработаны полицией. Его видят, но где он живёт, неизвестно. Поскольку парень несовершеннолетний и должен проживать с родителями, он объявлен в розыск.
На вид пропавшему 17 лет, рост 175 сантиметров. У него белые крашеные волосы. В тот день парень был одет в черный пуховик, серую шапку, синие джинсы, коричневые ботинки на шнурках.
Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просьба звонить в полицию по номеру 02 или на горячую линию «ЯрСпаса»: 8-910-964-08-38.
Фото: ЯрСпас
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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