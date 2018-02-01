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Фоторепортаж
Кровавая луна взошла над Россией: публикуем фото суперлуния со всей страны
1 февраля 2018
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Минувшей ночью россияне наблюдали редкое явление — на один день выпало и суперлуние, и лунное затмение. Какой луну увидели жители российских городов — в нашей подборке.
Луна находилась на максимально близком расстоянии от Земли и выглядела очень большой. Но жители городов видели ее по-разному из-за особенностей атмосферы и ряда других факторов. Потемнение лунного диска было и очень темным, когда луна практически не видна на ночном небе, и светлым, когда луна была хорошо видна даже при полной фазе. Окрас — от темно-бордового до ярко-красного.
В Красноярске земная тень коснулась диска луны в 18:48. Однако багряно-красной луну заметить не удалось, в момент, когда тень закрыла диск луны полностью, небо затянули облака.
Новосибирцам повезло больше, луна перед ними предстала в багряных красках.
В Омской области затмение везде было хорошо видно. Но лучше всего смотреть было там, где нет засветки — яркого света, фонарей.
Тюменцев луна также порадовала необычным цветом и большим, чем обычно, размером.
Меньше повезло жителям Урала. Здесь, как правило, из-за особенностей погоды наблюдать можно лишь пятую часть всех астрономических явлений. Лунное затмение в Челябинске началось около пяти часов вечера по местному времени.
В южноуральском Карабаше багряный окрас Луны был отчетливо виден.
В Екатеринбурге лунное затмение можно было наблюдать в прямом эфире. Онлайн-трансляцию вел портал E1.ru.
Уфимцы собрались на площадке торгового центра уже в половине шестого. Но из-за облачной погоды и смога луна появилась перед зрителями лишь спустя час после назначенного астрономами времени.
В Прикамье был хорошо виден конец лунного затмения. Северный полюс луны окрасился в красный, а южный — в белый цвет. Произошло это около 19:00, когда земной спутник был достаточно низко над горизонтом.
Фото: Артем Ленц, Александр Ощепков, Ирина Акишева, Людмила Серебрянникова/Vk.com, Илья Бархатов, Дмитрий Кочергин, Артем Устюжанин, Тимур Шарипкулов, Ксения Ершова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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