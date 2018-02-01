Ярославцы попросили сделать велодорожку между районами города

Велосипедисты просят соединить велодорожкой Дзержинский и Ленинский районы

Больше 200 раз ярославцы предложили оборудовать в городе отдельную велосипедную дорожку на сайте «Решаем вместе». Ее просят сделать от велодрома в Брагино до Юбилейного парка.

Велосипедисты встретились с главой Дзержинского района Екатериной Мусиновой и депутатами муниципалитета. Власти пообещали любителям велоспорта встретиться еще раз на месте, где хотят построить велодорожку.

— Мы замечаем, что любителей прокатиться с ветерком становится все больше. Предложенный проект осуществим в нашем городе, в частности в Дзержинском районе, — рассказала Екатерина Мусинова. — В феврале у нас состоится встреча, будем конкретно на местности строить планы. При благоприятных условиях на следующий год совместно подготовим документы, чтобы войти в программу по формированию комфортной городской среды.