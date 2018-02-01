|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославцы попросили сделать велодорожку между районами города
1 февраля 2018
2 541 20
Больше 200 раз ярославцы предложили оборудовать в городе отдельную велосипедную дорожку на сайте «Решаем вместе». Ее просят сделать от велодрома в Брагино до Юбилейного парка.
Велосипедисты встретились с главой Дзержинского района Екатериной Мусиновой и депутатами муниципалитета. Власти пообещали любителям велоспорта встретиться еще раз на месте, где хотят построить велодорожку.
— Мы замечаем, что любителей прокатиться с ветерком становится все больше. Предложенный проект осуществим в нашем городе, в частности в Дзержинском районе, — рассказала Екатерина Мусинова. — В феврале у нас состоится встреча, будем конкретно на местности строить планы. При благоприятных условиях на следующий год совместно подготовим документы, чтобы войти в программу по формированию комфортной городской среды.
Фото: Мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров