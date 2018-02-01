В аварии в Некрасовском районе погиб мужчина

В аварии три человека получили травмы

В Некрасовском районе произошло серьезное ДТП. На втором километре дороги Шебунино — Красный Профинтерн столкнулись автомобили «Ниссан» и «Фольксваген».

— Трое пассажиров получили серьезные травмы, — рассказали в областной ГИБДД. — Один из них — 65-летний мужчина — скончался в больнице.

Как сообщает Госавтоинспекция, в регионе нашли 17 недостатков состояния дорог. ГИБДД возбудила четыре административных дела за нарушение правил содержания дорог. В снегу на дорогах Ярославля за день застряли пять автомобилей скорой помощи, которые ехали по вызовам к пациентам.