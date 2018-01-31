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Сегодня с Советской площади убрали главную елку Ярославля. Убрать все ёлки до 1 февраля потребовал мэр. Владимир Слепцов сказал, что лично проедется по городу и проверит, не осталось ли ёлок.
— Всего в городе комитет по рекламе установил, а теперь демонтирует 5 новогодних елей. Последнюю ёлку разберут завтра, 1 февраля, около дворца культуры имени Добрынина, — рассказал председатель комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Илья Кислинский.
А вот праздничная иллюминация на улицах города будет радовать ярославцев аж до марта.
Всего больше двадцати ёлок в этом году украшали Ярославль в новогодние праздники в разных районах города. К следующему году дня некоторых искусственных деревьев планируют купить новую хвою.
Фото: Мэрия Ярославля
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