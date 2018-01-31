Догнал и поддал: две маршрутки не поделили дорогу

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Сегодня днем на проспекте Машиностроителей столкнулись две маршрутки. Впереди ехала маршрутка 36, вторая въехала ей в задний бампер. Серьезных повреждений автобусы не получили — 36-й маршрутке разбило задний фонарь.
— Авария произошла после «Глобуса», маршрутки ехали в сторону Машприбора, — написал Антон Иванов в группе «Дороги Ярославля» в социальной сети «Фейсбук».
Вчера днем маршрутку развернуло посреди дороги на Которосльном мосту. Транспорт остановил отбойник.
Фото: Антон Иванов/«Дороги Ярославля»/Facebook.com
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