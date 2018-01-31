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Ярославские приставы пришли к стоматологу, чтобы поймать должника
31 января 2018
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На что только не идут судебные приставы, чтобы сцапать должников. То на маникюр запишутся, то переоденутся в доставщиков пиццы. А в этот раз они пришли на приём к стоматологу, чтобы поймать должника.
Отец не платил алименты маленькой дочке с 2014 года. За это время накопилось 400 тысяч рублей. Но проблема была в том, что мужчина официально не трудоустроен, да ещё и по месту прописки не живёт. Но судебным приставам удалось узнать, что должник записался на приём к стоматологу. Явка к доктору была назначена на 30 января на 19:00.
— Алиментщика застали врасплох как раз тогда, когда доктор закончил все процедуры. Мужчину взяли прямо с кресла стоматолога. Он будет привлечён к административной ответственности, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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