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Ниже среднего: губернатор поставил оценку ярославским дорогам
31 января 2018
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Вопрос о состоянии дорог Ярославля и области стал самым популярным на первой пресс-конференции губернатора Дмитрия Миронова. 76.ru задал свой вопрос главе региона, мы попросили оценить по пятибалльной шкале наши дороги.
Предыдущий губернатор Сергей Ястребов оценил дороги Ярославля на удовлетворительно.
— Оценка удовлетворительно предполагает, что качество дорог удовлетворяет. Пока еще большая часть дорог не соответствует даже этой весьма скромной оценке, чего тут лукавить, — не согласился с предыдущей оценкой Дмитрий Миронов. — Знаете, есть анекдот: «Начали ремонт в стиле "хай-тек", продолжили в стиле "пусть-так", закончили в стиле "и так сойдет"». Так вот, «так не сойдет». Как только погода позволит, проведём ревизию всех отремонтированных в прошлом году дорог. Если вместе со снегом сойдет асфальт — подрядчики будут переделывать в рамках гарантийных обязательств. Опыт работы с недобросовестными подрядчиками у нас есть. В прошлом году не были приняты и, соответственно, оплачены работы на сумму порядка 30 миллионов рублей.
Глава региона заверил, что проконтролируют и качество асфальта. В области появился собственный лабораторный комплекс, который позволяет брать пробы дорожного покрытия и весьма быстро выдавать результат.
Как оценивали дороги Ярославля, отремонтированные в 2017 году по президентской программе.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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