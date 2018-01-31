Ниже среднего: губернатор поставил оценку ярославским дорогам

Губернатор считает ярославские дороги плохими

Вопрос о состоянии дорог Ярославля и области стал самым популярным на первой пресс-конференции губернатора Дмитрия Миронова. 76.ru задал свой вопрос главе региона, мы попросили оценить по пятибалльной шкале наши дороги.

— Оценка удовлетворительно предполагает, что качество дорог удовлетворяет. Пока еще большая часть дорог не соответствует даже этой весьма скромной оценке, чего тут лукавить, — не согласился с предыдущей оценкой Дмитрий Миронов. — Знаете, есть анекдот: «Начали ремонт в стиле "хай-тек", продолжили в стиле "пусть-так", закончили в стиле "и так сойдет"». Так вот, «так не сойдет». Как только погода позволит, проведём ревизию всех отремонтированных в прошлом году дорог. Если вместе со снегом сойдет асфальт — подрядчики будут переделывать в рамках гарантийных обязательств. Опыт работы с недобросовестными подрядчиками у нас есть. В прошлом году не были приняты и, соответственно, оплачены работы на сумму порядка 30 миллионов рублей.

Глава региона заверил, что проконтролируют и качество асфальта. В области появился собственный лабораторный комплекс, который позволяет брать пробы дорожного покрытия и весьма быстро выдавать результат.

Как оценивали дороги Ярославля, отремонтированные в 2017 году по президентской программе.