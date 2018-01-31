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В этом году в Ярославле начнут строить новый корпус онкобольницы
31 января 2018
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В этом году в Ярославле наконец начнут строить хирургический корпус для онкологической больницы. Об этом заявил глава региона Дмитрий Миронов на своей пресс-конференции.
— Статистика показывает, что уровень онкозаболеваний на территории региона достаточно высок, а те условия, в которых сегодня оперируют наши врачи, даже условиями не назовёшь, — сказал губернатор Дмитрий Миронов. — Мы обратились за федеральной поддержкой. Проект был одобрен министерством здравоохранения и лично президентом Владимиром Путиным. 1 сентября он дал указания, чтобы нам были выделены средства на строительство.
Открыть новый корпус для работы планируют в 2021 году. При этом недавно в Ярославле закрыли одно из важнейших отделений онкологической больницы.
Фото: Анна Ёлкина
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