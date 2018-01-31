Слишком дорого: у области не нашлось денег на строительство школы имени Ивана Ткаченко

Проект хоккейной школы

Сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос о строительстве хоккейной школы имени Ивана Ткаченко, губернатор Ярославской области сказал, что регион ее не потянет.

— Её стоимость сегодня около 260 миллионов. Масса недочётов по проектно-сметной документации. Нужно ещё раз взвесить — нужен ли нам этот объект. Сразу хочу сказать, что бюджет области не потянет, — сказал Дмитрий Миронов.

Мы спросили у Леонида Ткаченко, как продвигается дело со строительством школы.

— Да никак не продвигается, — сказал отец погибшего хоккеиста. — Губернатор говорит, что денег нет. Я знаю, что в бюджете города или области найти такие суммы невозможно, я и не просил этого. Но они могут подключить компании, которые занимаются благотворительностью, финансируют развитие спорта. Я писал письмо Путину, когда еще Ястребов был губернатором, но мне не ответили ни «да», ни «нет» — написали, что экономически неокупаемо. Я предлагал уже разные проекты. Просил хоть 40 миллионов в рассрочку на 15 лет, я бы их отдал, но мне отказали. Сейчас пытаюсь самостоятельно найти людей, которые занимаются благотворительностью и поймут, что строительство этой школы необходимо.

Леонид Ткаченко задумал построить хоккейную школу после гибели сына Ивана Ткаченко. В школе могли бы заниматься дети из малообеспеченных семей, а тренировал бы будущих звезд хоккея сам Леонид Владимирович. Землю под строительство школы выделили еще шесть лет назад, в 2012 году разработали проектно-сметную документацию, подготовили все документы, но дальше дело не сдвинулось.

Иван Ткаченко погиб в авиакатастрофе вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года. Самолет ЯК-42 рухнул на взлете в аэропорту Туношна. Прямо перед вылетом Иван перевел крупную сумму денег на лечение девочки. О том, что хоккеист занимался благотворительностью, стало известно только после его смерти.