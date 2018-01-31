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Ярославцы смогут увидеть кровавое затмение голубой Луны
31 января 2018
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Сегодня произойдет первое в этом году полное лунное затмение. Интересно то, что в этот раз оно совпадет ещё с таким явлением как «голубая Луна». Не стоит ожидать, что спутник Земли окрасится в голубой цвет — так называют второе полнолуние за месяц. А вот кроваво-красную луну можно будет заметить на северо-востоке над горизонтом, если небо будет чистым, без облаков.
— В Ярославле лунное затмение будет видно примерно с 16:30 до 17 часов, — рассказала методист культурно-просветительского центра имени Терешковой Олеся Роменская. — Луна будет невысоко над горизонтом, но увидеть ее будет сложно из-за того, что в это время суток еще достаточно светло.
А вот следующее лунное затмение можно будет рассмотреть получше, оно ожидается 27 июля в 21 час.
Фото: Лев Белков
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