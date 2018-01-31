Губернатор попросил найти ему квартиру в Ярославле

Не оставим главу региона без крыши над головой

Сегодня на пресс-конференции губернатора Ярославской области спросили о том, каковы его планы на жизнь в регионе. Коллеги из информагентсва «Регнум» поинтересовались, не уедет ли губернатор в Москву сразу после выборов.

Глава региона ответил на вопрос так:

— Мне Валентина Терешкова сказала, когда я пришёл сюда: можете на нас надеяться, люди у нас хорошие. Мы у вас, как тапок под лапкой. Я встречался с самыми разными людьми здесь. Все они — влюблённые в свою малую родину. Ну как можно относиться к ним, как не так же? — задается вопросом Дмитрий Миронов. — Проживаю я под Ярославлем, могу вас в гости пригласить, если хотите. Квартиру не купил, присматриваюсь, обязательно это сделаю. Если есть предложения — дайте мне.

О чём ещё говорят на первой пресс-конференции губернатора, читайте в нашей онлайн-трансляции.