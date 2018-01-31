Ищем квартиру и коррупционные схемы: пресс-конференция ярославского губернатора в режиме онлайн

14:11 О долгах за газ. Миронов:

— Я давал поручение об уменьшение долга. Это было и в соглашении с Газпромом. Ситуация сложная. Мы на днях провели с ними в Питере переговоры. Достигли договорённостей о реструктуризации и погашении долгов. Мы в этом вопросе продвинулись. Просроченную задолженность смогли ликвидировать практически в два раза — 2,8 миллиарда смогли погасить. Осталось 2,6 просроченной. С текущей не всё так радужно. ЯГК снизила свои долги на 54 млн. А МУП «Теплоэнерго» Рыбинска не только не снизила, но и не выполняет свои обязательства. Дело в том, что управляющая компания имеет долги перед этим поставщиком почти в 400 миллионов рублей. А ведь люди платят исправно. Получатся, что до ресурсоснабжающих компаний деньги не доходят. Где деньги? Мы создали комиссию с участием правоохранительных органов.