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Город

Ищем квартиру и коррупционные схемы: пресс-конференция ярославского губернатора в режиме онлайн

31 января 2018
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губернатор, Ярославль, Миронов

Сегодня губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов проводит свою первую пресс-конференцию. О чем он рассказывает, читайте в нашей трансляции.

14:44 

Миронов о семейном положении:

— На сегодняшний момент мое сердце принадлежит работе и Ярославской области.

14:30 О том, надолго ли губернатор намерен задержаться в Ярославской области.

Миронов:

— Мне Валентина Терешкова сказала, когда я пришёл сюда: можете на нас надеяться, люди у нас хорошие. Мы у вас, как тапок под лапкой. Я встречался с самыми разными людьми здесь. Все они — влюблённые в свою малую родину. Ну как можно относиться к ним, как не так же Проживаю я под Ярославлем, могу вас в гости пригласить, если хотите. Квартиру не купил, присматриваюсь, обязательно это сделаю. Если есть предложения — дайте мне.

14:24 Об аффилированных фирмах чиновников и подрядчиков по ремонту домов и дорог.

Миронов:

 — Если у вас есть информация об этом для правоохранительных органов, дайте ее мне. Мы проверим. Если у вас есть информация о коррупционных схемах, я буду только рад предоставленной информации.

14:22 О варягах в правительстве.

Миронов:

 — Мы — одна страна, одна команда. А вообще, Путиным введён рейтинг работы регионов, по которому будет видна работа команды. Тут я не стал бы так сетовать на то, что прибыли варяги и захватили власть. Каждый руководитель, откуда бы ни прибыл, должен быть эффективен и полезен. В правительстве ввели коэффициент, по которому оценят работу чиновников за год.

14:21 На пресс-конференцию пришло много журналистов.

14:20 И добавил:

— Кадровая чехарда никогда не приносит результат. Если население не будет устраивать работа мэра, то рейтинг и оценка населения всё расставит на свои места.

14:17 Вопрос про то, что губернатор  отчитал мэра Ярославля Владимира Слепцова. Мол, первое это или последнее предупреждение?

Миронов:

— Мы не имеем права ни в коем случае дискредитировать ни местную власть, ни региональную власть.  Но люди недовольны. Так нельзя поступать с проектом (имеется в виду халтурная реконструкция фонтана в парке Мира) и поручениями.

14:14 Про школу имени Ивана Ткаченко

Миронов:

— Её стоимость сегодня около 260 миллионов. Масса недочётов по проектно-сметной документации. Нужно ещё раз взвесить — нужен ли нам этот объект. Сразу хочу сказать, что бюджет области не потянет. 

14:13 Миронов: 

— Строительство нового корпуса онкологической больницы и ввод в эксплуатацию планируют на 2021 год. Начать стройку хотят уже в этом году. Условия, в которых работают наши врачи, даже условиями назвать сложно.

14:13 На пресс-конференции.

14:11 О долгах за газ. Миронов: 

— Я давал поручение об уменьшение долга. Это было и в соглашении с Газпромом. Ситуация сложная. Мы на днях провели с ними в Питере переговоры. Достигли договорённостей о реструктуризации и погашении долгов. Мы в этом вопросе продвинулись. Просроченную задолженность смогли ликвидировать практически в два раза — 2,8 миллиарда смогли погасить. Осталось 2,6 просроченной. С текущей не всё так радужно. ЯГК снизила свои долги на 54 млн. А МУП «Теплоэнерго» Рыбинска не только не снизила, но и не выполняет свои обязательства. Дело в том, что управляющая компания имеет долги перед этим поставщиком почти в 400 миллионов рублей. А ведь люди платят исправно. Получатся, что до ресурсоснабжающих компаний деньги не доходят. Где деньги? Мы создали комиссию с участием правоохранительных органов.

14:10 Дмитрий Миронов на пресс-конференции в КЗЦ «Миллениум».

14:10 Миронов: 

— По инвестиционному климату мы занимаем 25 место и ставим перед собой амбициозную задачу войти в десятку. 

14:09 Ликёроводочный завод всё-таки запустят. Ура!

14:08 Дмитрий Миронов рассказал о перспективах аэропорта Туношна.

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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