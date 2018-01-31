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Прославлять архитектуру и православие: что думает губернатор о строительстве отеля в зоне ЮНЕСКО
31 января 2018
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Сегодня на пресс-конференции губернатора Ярославской области обсудили вопрос о строительстве гостиницы на Волжской набережной. Возможно ли это в охранной зоне?
— Это возможно в рамках возрождения и регенерации исторических памятников, — ответил Дмитрий Миронов. — Ведь в советское время мы памятники просто утрачивали. Нужно учитывать все требования ЮНЕСКО. Прошлый проект не прошёл согласование. Но сегодня в центре столицы Золотого кольца забор и котлован. Нужно учесть мнение общественности, исторического сообщества.
— Может, просто сделать парк? — спрашивают журналисты.
— Этот проект отдан под застройку компании «Интеротель». Может, спустя некоторое время эти новые объекты и станут объектами культурного наследия? Прославляя культуру, архитектуру и православие. Сейчас проекта нет, и пока рано о чем-то говорить.
Посмотреть проект гостиницы можно в этом материале.
Фото: Александра Савельева
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