Прославлять архитектуру и православие: что думает губернатор о строительстве отеля в зоне ЮНЕСКО

Место будущей стройки огорожено забором

Сегодня на пресс-конференции губернатора Ярославской области обсудили вопрос о строительстве гостиницы на Волжской набережной. Возможно ли это в охранной зоне?

— Это возможно в рамках возрождения и регенерации исторических памятников, — ответил Дмитрий Миронов. — Ведь в советское время мы памятники просто утрачивали. Нужно учитывать все требования ЮНЕСКО. Прошлый проект не прошёл согласование. Но сегодня в центре столицы Золотого кольца забор и котлован. Нужно учесть мнение общественности, исторического сообщества.

— Может, просто сделать парк? — спрашивают журналисты.

— Этот проект отдан под застройку компании «Интеротель». Может, спустя некоторое время эти новые объекты и станут объектами культурного наследия? Прославляя культуру, архитектуру и православие. Сейчас проекта нет, и пока рано о чем-то говорить.

Посмотреть проект гостиницы можно в этом материале.