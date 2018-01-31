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Ярославский губернатор рассказал, когда запустят ликёроводочный завод
31 января 2018
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Сегодня на пресс-конференции губернатора Ярославской области перешли к крепким вопросам.
Дмитрий Миронов рассказал, что будет с ликёроводочным заводом, вокруг которого в последнее время ходит так много разговоров.
— Мы провели встречи с Росалкогольрегулированием. Запустим это предприятие. Будет сохранён коллектив — без малого 200 человек. Мы заинтересованы в том, чтобы запустить в этом году.
На той неделе спонсор ликёрки заявил, что прекращает поддержку предприятия, однако страхи оказались напрасными — завод всё-таки будет выпускать продукцию.
Фото: Александра Савельева
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