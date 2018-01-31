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Новые мультфильмы про «Простоквашино» выйдут в России этой весной
31 января 2018
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«Союзмультфильм» завершает работу над первыми сериями продолжения знаменитого «Простоквашино». Новые мультфильмы можно будет увидеть уже в марте этого года, сообщает ТАСС. Место премьеры пока не называется.
Анимация создается в смешанной технике — 2D и 3D. Творческая команда, работающая над «Простоквашино», попыталась сохранить атмосферу старого мультфильма и привнести в него современные реалии. Всего с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий по шесть с половиной минут каждая.
Художественным руководителем проекта назначена Елена Чернова. Ранее она руководила озвучиванием в проекте «Маша и медведь», писала сценарии для мультфильма «Малышарики», а также приложила руку к созданию «Тима и Томы», «Котики, вперед» и «Горы самоцветов».
Чернова рассказала, что браться за легендарный советский проект было радостно и тревожно.
— Радостно — потому что есть возможность вернуться в состояние детства, можно отпустить фантазию в свободный полет, представить, как живут герои «Простоквашино». Тревожно — потому что историю надо рассказать и показать так, чтобы это было интересно и красиво, и перед нами стоят задачи и трудности, которые необходимо решить и преодолеть достойно, — считает Елена Чернова.
Советский мультфильм был создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Всего вышло три серии: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».
К слову, жители «Простоквашино» недавно стали героями теста, вышедшего в Сети городских порталов к юбилею Эдуарда Успенского.
Фото: Мультики студии Союзмультфильм/Youtube.com
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