Новые мультфильмы про «Простоквашино» выйдут в России этой весной

В продолжении «Простоквашино» будет 30 серий

«Союзмультфильм» завершает работу над первыми сериями продолжения знаменитого «Простоквашино». Новые мультфильмы можно будет увидеть уже в марте этого года, сообщает ТАСС. Место премьеры пока не называется.

Анимация создается в смешанной технике — 2D и 3D. Творческая команда, работающая над «Простоквашино», попыталась сохранить атмосферу старого мультфильма и привнести в него современные реалии. Всего с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий по шесть с половиной минут каждая.

Художественным руководителем проекта назначена Елена Чернова. Ранее она руководила озвучиванием в проекте «Маша и медведь», писала сценарии для мультфильма «Малышарики», а также приложила руку к созданию «Тима и Томы», «Котики, вперед» и «Горы самоцветов».

Чернова рассказала, что браться за легендарный советский проект было радостно и тревожно.

— Радостно — потому что есть возможность вернуться в состояние детства, можно отпустить фантазию в свободный полет, представить, как живут герои «Простоквашино». Тревожно — потому что историю надо рассказать и показать так, чтобы это было интересно и красиво, и перед нами стоят задачи и трудности, которые необходимо решить и преодолеть достойно, — считает Елена Чернова.

Советский мультфильм был создан по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Всего вышло три серии: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

К слову, жители «Простоквашино» недавно стали героями теста, вышедшего в Сети городских порталов к юбилею Эдуарда Успенского.