Ярославец отдал сто тысяч за двух таджиков

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Сто тысяч рублей за двух таджиков. Именно столько пришлось заплатить 42-летнему ярославцу за то, что он прописал у себя в доме в Гаврилов-Ямском районе двух иностранных граждан. Таджики, как выяснилось, жить по указанному адресу не собирались.
— Прокуратура области провела проверку. После чего обвинительное заключение было передано в суд. Мужчина свою вину признал полностью. Суд учёл это, а также то, что ранее обвиняемый не привлекался к ответственности. Ему назначили штраф в размере ста тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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