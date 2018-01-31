Ярославец отдал сто тысяч за двух таджиков

Мужчина незаконно прописал у себя двоих таджиков

Сто тысяч рублей за двух таджиков. Именно столько пришлось заплатить 42-летнему ярославцу за то, что он прописал у себя в доме в Гаврилов-Ямском районе двух иностранных граждан. Таджики, как выяснилось, жить по указанному адресу не собирались.

— Прокуратура области провела проверку. После чего обвинительное заключение было передано в суд. Мужчина свою вину признал полностью. Суд учёл это, а также то, что ранее обвиняемый не привлекался к ответственности. Ему назначили штраф в размере ста тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.