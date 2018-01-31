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На Масленицу центр Ярославля перекроют: схема
31 января 2018
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Во время Масленицы ярославским водителям придётся объезжать почти весь центр города. На весь праздник введут ограничения движения.
11 февраля с 7:00 до 22:00 часов проехать нельзя будет на Советскую площадь с улиц: Советская от улицы Кедрова, Кирова, Нахимсона, Народного переулка, Советского переулка, площади Челюскинцев.
Ограничат движение и у дворцов культуры в районах, где будут праздновать — у ДК Нефтяников, «Гамма», «Красный Перевал — 1», «Судостроитель», «Радий», «Энергетик», имени Добрынина, Молодёжном сквере, парке «30-летия Победы».
Масленицу Ярославль будет отмечать целую неделю. Гулять будем с 11 по 18 февраля. Читайте программу праздника. В этом году Масленица будет «нажористая» — устроят целый фестиваль уличной еды.
Фото: Александра Савельева, мэрия Ярославля
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