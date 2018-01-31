На Масленицу центр Ярославля перекроют: схема

Готовьтесь объезжать

Во время Масленицы ярославским водителям придётся объезжать почти весь центр города. На весь праздник введут ограничения движения.

11 февраля с 7:00 до 22:00 часов проехать нельзя будет на Советскую площадь с улиц: Советская от улицы Кедрова, Кирова, Нахимсона, Народного переулка, Советского переулка, площади Челюскинцев.



11, 17, 18 февраля с 7:00 до 22:00 не получится проехать по участкам, ограниченным улицами: Первомайская, Волжская набережная, Советская, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Которосльная набережная. На всех этих улицах нельзя будет и ставить машины.

Ограничат движение и у дворцов культуры в районах, где будут праздновать — у ДК Нефтяников, «Гамма», «Красный Перевал — 1», «Судостроитель», «Радий», «Энергетик», имени Добрынина, Молодёжном сквере, парке «30-летия Победы».

Масленицу Ярославль будет отмечать целую неделю. Гулять будем с 11 по 18 февраля. Читайте программу праздника. В этом году Масленица будет «нажористая» — устроят целый фестиваль уличной еды.