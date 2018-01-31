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Житель Ярославской области убил друга из-за сигареты
31 января 2018
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Житель Ярославской области убил друга из-за сигареты. Трагедия произошла накануне ночью в одном из частных домов деревни Севастьянцево Брейтовского района. Двое мужчин вместе выпивали. Вечер не предвещал ничего плохого, как вдруг между мужчинами разгорелся скандал. Тогда один из них несколько раз ударил ножом другого. От полученных повреждений тот скончался сразу же. Подозреваемый рассказал о произошедшем соседям, и те вызвали полицию.
— Ссора произошла из-за сигареты, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Подозреваемый мужчина признался в преступлении. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Похоже, станет ещё на одного заключённого больше. Недавно их всех пересчитали. А ещё рассказали, кто и за что сидит.
Фото: Александра Савельева
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