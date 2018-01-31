В Ярославской области женщина обморозила руки на пожаре

Пожар тушили почти час

Пожар в частном доме в Данилове на Ярославской улице, 49 вспыхнул вчера днём. В дежурную часть МЧС сообщение об этом поступило в 15:53.

Тушить дом выехали три пожарные машины и семь спасателей. За час им удалось справиться с огнём.

— В результате пожара уничтожена кровля дома на площади 60 квадратных метров и внутренняя отделка дома на площади 49 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области.

От огня пострадали и жильцы дома.

— 33-летний мужчина получил ожоги, а его 54-летняя мать — хозяйка дома доставлена в больницу с обморожением рук, — рассказали в МЧС. — Возможно, она пыталась потушить дом, закидывая его снегом.