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В Ярославской области женщина обморозила руки на пожаре
31 января 2018
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Пожар в частном доме в Данилове на Ярославской улице, 49 вспыхнул вчера днём. В дежурную часть МЧС сообщение об этом поступило в 15:53.
Тушить дом выехали три пожарные машины и семь спасателей. За час им удалось справиться с огнём.
— В результате пожара уничтожена кровля дома на площади 60 квадратных метров и внутренняя отделка дома на площади 49 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области.
От огня пострадали и жильцы дома.
— 33-летний мужчина получил ожоги, а его 54-летняя мать — хозяйка дома доставлена в больницу с обморожением рук, — рассказали в МЧС. — Возможно, она пыталась потушить дом, закидывая его снегом.
Фото: Александра Савельева
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