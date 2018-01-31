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Ярославец снялся в главной роли в новом клипе Анны Седоковой из «ВИА Гра»
31 января 2018
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Ярославец Сергей Колисов снялся в новом клипе популярной певицы Анны Седоковой. Буквально на днях Седокова представила клип «На воле» на суд зрителей. У Сергея одна из главных ролей. Он предстаёт в образе заботливого мужа Анны Седоковой и отца троих детей. Вроде бы всё хорошо. Но на самом деле у супругов сложные отношения. И тут героиня Анны влюбляется в другого мужчину.
— Мне сказали, что если я сниму такое видео, то меня возненавидят. Что нельзя так, когда все молчали, а ты решила сказать. Это очень сложное и неоднозначное видео. Спасибо моей любимой команде! Спасибо нашим потрясающим главным героям, — написала певица в своём Instagram.
Про Сергея известно, что он закончил ЯГПУ имени Ушинского. Несколько лет назад Сергей переехал в Москву.
Фото: YouTube
Видео: Anna Sedokova
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