Ярославец снялся в главной роли в новом клипе Анны Седоковой из «ВИА Гра»

Новый клип о сложных семейных взаимоотношениях

Ярославец Сергей Колисов снялся в новом клипе популярной певицы Анны Седоковой. Буквально на днях Седокова представила клип «На воле» на суд зрителей. У Сергея одна из главных ролей. Он предстаёт в образе заботливого мужа Анны Седоковой и отца троих детей. Вроде бы всё хорошо. Но на самом деле у супругов сложные отношения. И тут героиня Анны влюбляется в другого мужчину.

— Мне сказали, что если я сниму такое видео, то меня возненавидят. Что нельзя так, когда все молчали, а ты решила сказать. Это очень сложное и неоднозначное видео. Спасибо моей любимой команде! Спасибо нашим потрясающим главным героям, — написала певица в своём Instagram.

Про Сергея известно, что он закончил ЯГПУ имени Ушинского. Несколько лет назад Сергей переехал в Москву.