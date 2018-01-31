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Коммунальщики скинули в реку грязный снег с дорог Ярославля
31 января 2018
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Ярославские водители бдительно следят за уборкой города. И не зря: этой ночью один из автолюбителей заснял странную картину уборки снега на мосту через Которосль.
Снегоуборочная машина, собирая снег с дороги, направляла его мощной струёй прямо на ограждение моста и в реку.
— Мост-то, конечно, стал чище. Вот только грязный снег бы надо вывезти, а не скидывать в реку, — сказал заснявший происходящее на видео водитель Константин.
Информацию о странной уборке дороги в центре города мы отправили в мэрию Ярославля.
В прошлом январе ярославских коммунальщиков ловили на том, что грязный снег складировали под мостом.
Фото: Читатель 76.ru
Видео: Пользователь 76.ru Константин
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: Финансовая ловушка: почему ярославские автобусы не переходят с дорогой солярки на дешёвый газ
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