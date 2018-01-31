Коммунальщики скинули в реку грязный снег с дорог Ярославля

Снег перенаправляли с дороги в реку

Ярославские водители бдительно следят за уборкой города. И не зря: этой ночью один из автолюбителей заснял странную картину уборки снега на мосту через Которосль.

Снегоуборочная машина, собирая снег с дороги, направляла его мощной струёй прямо на ограждение моста и в реку.

— Мост-то, конечно, стал чище. Вот только грязный снег бы надо вывезти, а не скидывать в реку, — сказал заснявший происходящее на видео водитель Константин.

Информацию о странной уборке дороги в центре города мы отправили в мэрию Ярославля.

В прошлом январе ярославских коммунальщиков ловили на том, что грязный снег складировали под мостом.