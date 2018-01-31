Пересчитали заключённых: кто сидит в ярославских тюрьмах

В колониях Ярославской области отбывают наказание за преступления 6900 человек

В колониях Ярославской области стало меньше осуждённых. Правда, ненамного. Сейчас там содержится 6900 человек. Это на 3,7% меньше, чем в прошлом году.

— Численность осужденных снизилась как в колониях общего, так и строгого режима, — рассказали в УФСИН России по Ярославской области.

Зато осужденных в колониях-поселениях стало больше на 32,6%.

Больше всего людей сидит за наркотики — 26%, 14% — за кражу, 10% — за убийства, 8,5% — за разбой, 7% — за грабёж, 6,5% — за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью и 3,5% — за преступления сексуального характера.

— Больше половины осуждённых отбывают наказание не первый раз, — отметили в УФСИНе. — Основную массу составляют осужденные, которым судом определены сроки лишения свободы от 5 до 10 лет.

Также в статистике говорится, что за решётку стало меньше попадать молодых людей. Основная часть осуждённых — это те, которым больше 25 лет.

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