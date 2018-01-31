Маршрутка в Ярославле врезалась в отбойник

Маршрутку развернуло посреди дороги

Маршрутку №91 занесло на Которосльном мосту, и она врезалась в отбойник.

ДТП произошло вчера днём. Аварию снял на видеорегистратор проезжающий мимо водитель и выложил видео в группе «Первый ярославский автопортал» во «ВКонтакте».

Мы уточняем информацию, не пострадали ли пассажиры во врезавшейся маршрутке.

Эта маршрутка стала не единственной, попавшей вчера в аварию. На Полушкиной Роще маршрутка с пассажирами влетела в столб.

Мнения ярославцев о причинах аварий с транспортом разделились: одни считают, что во всём виноваты нечищеные дороги, а другие винят водителей транспорта.

— Ну такими темпами их точно быстро прикроют скоро уже. Каждый день биться стали, да не по одному, — написал в комментариях к видео Александр Серяков.