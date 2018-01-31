Маршрутка в Ярославле врезалась в отбойник

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Маршрутку №91 занесло на Которосльном мосту, и она врезалась в отбойник.
ДТП произошло вчера днём. Аварию снял на видеорегистратор проезжающий мимо водитель и выложил видео в группе «Первый ярославский автопортал» во «ВКонтакте».
Мы уточняем информацию, не пострадали ли пассажиры во врезавшейся маршрутке.
Эта маршрутка стала не единственной, попавшей вчера в аварию. На Полушкиной Роще маршрутка с пассажирами влетела в столб.
Мнения ярославцев о причинах аварий с транспортом разделились: одни считают, что во всём виноваты нечищеные дороги, а другие винят водителей транспорта.
— Ну такими темпами их точно быстро прикроют скоро уже. Каждый день биться стали, да не по одному, — написал в комментариях к видео Александр Серяков.
Фото: группа «Первый ярославский автопортал»/VK.com
Видео: группа "Первый ярославский автопортал"/VK.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: Финансовая ловушка: почему ярославские автобусы не переходят с дорогой солярки на дешёвый газ
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