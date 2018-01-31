Пустил пожить: ярославец распродал мебель из квартиры приятеля

Полицейские задержали 26-летнего мужчину

В полицию Красноперекопского района с заявлением о квартирной краже пришел 30-летний мужчина.

Он рассказал, что пустил в свою квартиру пожить знакомого, пока сам работал в Московской области. Но, вернувшись в Ярославль, мужчина обнаружил, что квартиру его обчистили — пропала мебель.

Оказалось, что у 26-летнего приятеля закончились деньги, он решил продать мебель из квартиры. Сделал он это через сайт бесплатных объявлений, а получив деньги, съехал из квартиры.

— Общий ущерб составил 80 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области

«Предпринимателя» поймали и доставили в отдел полиции. На мужчину возбудили уголовное дело за кражу.