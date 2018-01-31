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Пустил пожить: ярославец распродал мебель из квартиры приятеля
31 января 2018
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В полицию Красноперекопского района с заявлением о квартирной краже пришел 30-летний мужчина.
Он рассказал, что пустил в свою квартиру пожить знакомого, пока сам работал в Московской области. Но, вернувшись в Ярославль, мужчина обнаружил, что квартиру его обчистили — пропала мебель.
Оказалось, что у 26-летнего приятеля закончились деньги, он решил продать мебель из квартиры. Сделал он это через сайт бесплатных объявлений, а получив деньги, съехал из квартиры.
— Общий ущерб составил 80 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области
«Предпринимателя» поймали и доставили в отдел полиции. На мужчину возбудили уголовное дело за кражу.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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