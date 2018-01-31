Во время ЧП в московском метро пострадал ярославец

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Вчера в переходе у станции метро «Улица 1905 года» в Москве произошло ЧП — обрушились строительные леса. Как уточнили в мэрии столицы, это случилось, когда ремонтировали парапет. В результате пострадали пять человек. Трое москвичей, один нижегородец и один ярославец.
— Им сейчас занимаются в департаменте здравоохранения, — уточнили в МЧС.
— Все мероприятия по ликвидации последствий падения ограждения в подземном переходе у станции метро «Улица 1905 года» проведены. В настоящее время переход работает в штатном режиме, — сказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
В столичном департаменте здравоохранения уточнили, травмы у пострадавших нетяжелые — ушибы и неосложненный костный перелом.
— Назначил служебное расследование. Пострадавшим оказывается помощь, угрозы для жизни нет. Тем не менее поручил контролировать лично руководителю департамента здравоохранения, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Фото: Алексей Никитин, Vilis Lacis/Twitter.com
Видео: Алексей Никитин
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