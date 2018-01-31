Огромные и страшные: на магазинах на улице Кирова повисли гигантские сосульки

Сосульки вот-вот свалятся

По улице Кирова и ходить-то страшно. На магазинах висят огромные сосульки, которые, если свалятся на голову, живого места не оставят. Ярославцы возмущаются: глыбы «красуются» уже который день. Кто же отвечает за эти сосульки и когда их уберут?

— За улицу Кирова отвечает территориальная администрация. Сосульки уже убирают, — пояснили в мэрии Ярославля.