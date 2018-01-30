Мэрия Ярославля: хорошо чистить дороги мешают водители

Весь город по-прежнему не чищен

Мощный снегопад накрыл Ярославль. Осадки продолжаются уже несколько дней и в ближайшее время не закончатся. Поэтому мэрия снова просит водителей оставить машины у дома и пересесть на общественный транспорт.

Акция «Снежный билет» пройдет в Ярославле завтра. Автовладельцы смогут бесплатно проехать по городу на автобусах, троллейбусах и трамваях. Для этого необходимо предъявить кондуктору водительские права или свидетельство о регистрации транспортного средства. Акция проводится в течение всего дня с начала выхода на рейс и до окончания движения общественного транспорта.

— Выбор в пользу общественного транспорта снизит загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях. Это поможет городским властям организовать качественную уборку города и вывоз снега. Мы призываем всех автовладельцев не препятствовать уборке города и воспользоваться условиями проводимой акции, — уточнили в мэрии Ярославля.

Да, заметать и правда будет неслабо. А МЧС даже будет предупреждать об опасности по радио.