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Город

Положат в гроб на подушку из опилок: на что потратят деньги, которые прибавили на похороны

30 января 2018
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похороны, Ярославль, погребение, поминки

Сегодня в мэрии прошло совещание, на котором чиновники решили: маловато выделяем на похороны ярославцев. Надо бы прибавить. И прибавили. Аж 139 рублей. Мы спросили у мэрии Ярославля, на что потратят эту сумму.

 — На совещании было принято решение всю сумму направить на улучшение качества гроба за счёт внутренней обивки хлопчатобумажной тканью его нижней части, а также на изготовление постели с изголовьем из древесных опилок, — рассказали в мэрии Ярославля.

С 1 февраля на похороны ярославцев будут выдавать 5701 рубль и 31 копейку. А хоронить, возможно, скоро начнут на новом кладбище, которое построят возле ручья.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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