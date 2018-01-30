Положат в гроб на подушку из опилок: на что потратят деньги, которые прибавили на похороны

Мэрия решила прибавить денег на похороны ярославцев

Сегодня в мэрии прошло совещание, на котором чиновники решили: маловато выделяем на похороны ярославцев. Надо бы прибавить. И прибавили. Аж 139 рублей. Мы спросили у мэрии Ярославля, на что потратят эту сумму.

— На совещании было принято решение всю сумму направить на улучшение качества гроба за счёт внутренней обивки хлопчатобумажной тканью его нижней части, а также на изготовление постели с изголовьем из древесных опилок, — рассказали в мэрии Ярославля.

С 1 февраля на похороны ярославцев будут выдавать 5701 рубль и 31 копейку. А хоронить, возможно, скоро начнут на новом кладбище, которое построят возле ручья.