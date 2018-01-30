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Положат в гроб на подушку из опилок: на что потратят деньги, которые прибавили на похороны
30 января 2018
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Сегодня в мэрии прошло совещание, на котором чиновники решили: маловато выделяем на похороны ярославцев. Надо бы прибавить. И прибавили. Аж 139 рублей. Мы спросили у мэрии Ярославля, на что потратят эту сумму.
— На совещании было принято решение всю сумму направить на улучшение качества гроба за счёт внутренней обивки хлопчатобумажной тканью его нижней части, а также на изготовление постели с изголовьем из древесных опилок, — рассказали в мэрии Ярославля.
С 1 февраля на похороны ярославцев будут выдавать 5701 рубль и 31 копейку. А хоронить, возможно, скоро начнут на новом кладбище, которое построят возле ручья.
Фото: Александра Савельева
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