|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославская ЛГБТ-активистка устроила пикет в поддержку однополых браков
30 января 2018
3 191 4
Ярославская ЛГБТ-активистка поддержала однополые браки. Девушка с интересным именем Алан Ерох устроила одиночный пикет на площади Богоявления. Алан держала в руках плакат с надписью «Священный брак с 17-летней без согласия. Несвященный брак между мужчинами после 6 лет отношений». Девушка рассказала, что заставило её выйти с плакатом на улицу.
— В мае прошлого года в Чечне состоялась свадьба между 17-летней девушкой и человеком, вдвое старше её. Это вызвало большой резонанс, ведь видно было, что девушка абсолютно несчастна. А недавно двое мужчин из России заключили брак в Дании. В Москве они поставили печати в паспортах. Они сделали всё по закону. Когда они обнародовали это в интернете, об этом написали СМИ. Поднялась шумиха, и их паспорта признали недействительными. А потом и вовсе отобрали. Моя акция в поддержку однополых браков, — рассказала Алан.
Одиночный пикет проходил средь бела дня в оживлённом месте. Мы спросили у девушки, как реагировали на её поступок прохожие.
— Всё прошло спокойно. Люди просто оборачивались и читали, что написано. Были и недовольные взгляды, но не более, — пояснила Алан.
ЛГБТ-активисты уже устраивали акцию в Ярославле. 20 ноября у памятника Фёдору Волкову они вспоминали убитых трансгендеров.
Фото: Алан Ерох
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
позавчера
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров