Ярославская ЛГБТ-активистка устроила пикет в поддержку однополых браков

Девушка стояла на Богоявленской площади

Ярославская ЛГБТ-активистка поддержала однополые браки. Девушка с интересным именем Алан Ерох устроила одиночный пикет на площади Богоявления. Алан держала в руках плакат с надписью «Священный брак с 17-летней без согласия. Несвященный брак между мужчинами после 6 лет отношений». Девушка рассказала, что заставило её выйти с плакатом на улицу.

— В мае прошлого года в Чечне состоялась свадьба между 17-летней девушкой и человеком, вдвое старше её. Это вызвало большой резонанс, ведь видно было, что девушка абсолютно несчастна. А недавно двое мужчин из России заключили брак в Дании. В Москве они поставили печати в паспортах. Они сделали всё по закону. Когда они обнародовали это в интернете, об этом написали СМИ. Поднялась шумиха, и их паспорта признали недействительными. А потом и вовсе отобрали. Моя акция в поддержку однополых браков, — рассказала Алан.

Одиночный пикет проходил средь бела дня в оживлённом месте. Мы спросили у девушки, как реагировали на её поступок прохожие.

— Всё прошло спокойно. Люди просто оборачивались и читали, что написано. Были и недовольные взгляды, но не более, — пояснила Алан.

ЛГБТ-активисты уже устраивали акцию в Ярославле. 20 ноября у памятника Фёдору Волкову они вспоминали убитых трансгендеров.