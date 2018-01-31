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Финансовая ловушка: почему ярославские автобусы не переходят с дорогой солярки на дешёвый газ
31 января 2018
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Депутаты ярославского муниципалитета на совещании говорили о развитии городского транспорта. Решили, что пора переводить автобусы на природный газ.
— Это позволит экономить на топливе 40–50% расходов на него, — объяснили значимость этого дела депутаты. — Ведь сейчас только ярославское ПАТП-1 каждый месяц тратит по 15 миллионов рублей на солярку.
Но выяснилось, что экономить на топливе нельзя, потому что на это у города нет денег. Парадокс! Просто для того, чтобы оборудовать автобусы такими системами, нужны большие суммы, а их в бюджете попросту нет.
— Минимум 600 миллионов рублей понадобится на перевооружение предприятия — проектирование газомоторной станции, КПП, зоны ремонта, закупку оборудования для поиска утечки газа. И даже на проведение геодезических изысканий, чтобы проверить — нет ли на территории предприятия пазух, где мог бы скапливаться газ. Ведь это чревато взрывами, похожими на те, что в многоквартирных домах происходят, — сказал директор ПАТП-1 Александр Пономаренко.
Зато на покупку новых трамваев деньги не нужны. Их Ярославлю подарили москвичи. Сегодня стало известно, когда эти вагоны выйдут в рейсы для ярославцев.
Фото: Александра Савельева
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