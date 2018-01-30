Автобус с пассажирами улетел в кювет под Рыбинском: есть пострадавший

Автобус улетел с дороги вместе с пассажирами

Рейсовый автобус №108 с 30 пассажирами на борту улетел с заснеженной окружной дороги в Рыбинске. Авария произошла сегодня около полудня.

Пазик следовал по маршруту посёлок Октябрьский — Рыбинск, но водитель не справился с управлением, и машина завалилась на бок в кювет.

В автобусе было 30 пассажиров

— Один пассажир с ушибами доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу. Остальные пассажиры автобуса не пострадали, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Водитель автобуса прошёл медицинское освидетельствование — мужчина был трезв. Правоохранители проведут свою проверку, почему произошла авария.