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Ямы на каждых 20 метрах: составили рейтинг самых убитых дорог Ярославля
30 января 2018
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Мэрия Ярославля составила рейтинг дорог, посчитав все существующие в городе ямы и провалы. Чиновники насчитали 2350 провалов, которые начали ремонтировать уже зимой.
Где опаснее всего сейчас ездить на машинах:
— По поручению мэра Ярославля в первую очередь ямочный ремонт должен проводиться на аварийно-опасных участках дорожного полотна, — пояснили в городской администрации тот факт, что не все ямы города вошли в этот список. — Сейчас устранение ям проводится в соответствии с погодными условиями с применением литого асфальта.
Ямочный ремонт в этом году начался аж с 3 января, на него потратят 100 миллионов рублей: в каких районах будет самый масштабный ремонт.
Фото: Александра Савельева, Мэрия Ярославля
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