Ямы на каждых 20 метрах: составили рейтинг самых убитых дорог Ярославля

В этом году ямы на дорогах начали ремонтировать аж зимой

Мэрия Ярославля составила рейтинг дорог, посчитав все существующие в городе ямы и провалы. Чиновники насчитали 2350 провалов, которые начали ремонтировать уже зимой.

Где опаснее всего сейчас ездить на машинах:

Улица Гагарина — 103 ямы (15 ям на километр дороги в среднем). Улица Пожарского — 87 ям (21 яма на километр). Улица Павлова — 63 ямы (42 ямы на километр). Ленинградский проспект — 62 ямы (6 ям на километр). Проспект Октября — 53 ямы (10 ям на километр).

— По поручению мэра Ярославля в первую очередь ямочный ремонт должен проводиться на аварийно-опасных участках дорожного полотна, — пояснили в городской администрации тот факт, что не все ямы города вошли в этот список. — Сейчас устранение ям проводится в соответствии с погодными условиями с применением литого асфальта.

Ямочный ремонт в этом году начался аж с 3 января, на него потратят 100 миллионов рублей: в каких районах будет самый масштабный ремонт.