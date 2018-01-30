На Ярославскую область обрушится мощный снегопад: МЧС будет предупреждать об опасности по радио

Водителям нужно быть предельно внимательными

Хотели настоящую зиму? Пожалуйста. На Ярославскую область надвигается очередная снежная буря. Управление МЧС по региону выпустило экстренное предупреждение. Всю область накроет сильная метель. А больше всего достанется Ростовскому и Переславскому районам.

— Снегопад начнётся ночью. Ситуация находится на постоянном контроле. Мы увеличили количество оперативных групп. Ярославцев будем оповещать через СМС. Особенное внимание уделим дальнобойщикам, поскольку именно они находятся в группе риска. Их будем оповещать по радиосвязи, — рассказал начальник пресс-службы МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.

Уже сейчас автовладельцы сообщают с дорог: на трассе М-8 в Ростовском районе видимость практически нулевая. Дальше капота ничего не видно.

Мы уточнили у дорожников, какая ситуация сейчас на трассе М-8 и будет ли какой-то особый контроль за ней во время снегопада.

— Мы работаем в штатном режиме. Прогноз погоды всегда смотрим за три дня, так что информацию о метели знали заранее. Техника на трассе убирает снег. Используются также противогололёдные материалы. Все они экологически чистые. Просим водителей быть предельно внимательными на дороге, выбирать скоростной режим, исходя из погодных условий, соблюдать дистанцию и смотреть на знаки, — прокомментировала ситуацию менеджер по связям с общественностью УпрДор «Холмогоры» Елена Москалёва.