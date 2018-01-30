Школу штурмовать не надо: власти рассказали, как записать ребенка в первый класс

Родителей просят не мерзнуть возле школ

В департаменте образования успокаивают родителей будущих первоклашек. Не стоит штурмовать школы и мерзнуть ночами на улице — прием во всех школах города идет спокойно.

— Чтобы не стоять на морозе, надо просто воспользоваться электронным заявлением, — рассказала директор городского департамента образования Елена Иванова. — Приемная компания во все школы города в этом году проходит спокойно.

Сегодня утром родители и бабушки выстроились в очередь к школе №33, опасаясь того, что если вдруг на сайте «Госуслуг» произойдет сбой, то они не успеют записать детей в первый класс. В департаменте объяснили, что если вдруг сбой на сайте и произойдет, то у всех разом — подать заявление не сможет никто.

— Не может быть такого, что одни не могут подать документы, а другие подают, — сказала Елена Иванова.