На похороны ярославцев прибавили денег

На похороны прибавят 139 рублей

Сегодня в мэрии депутаты снова обсуждали похоронный вопрос. И решили, что денег на достойное прощание выделяется мало. Поэтому денег на похороны прибавили.

— С 1 февраля 2018 года стоимость услуг увеличится на 139 рублей и составит 5 701,31 рубля, — рассказали в мэрии Ярославля.

На что именно потратят 139 рублей, чиновники обещали уточнить чуть позже.

А вы знали, что одиноких ярославцев теперь хоронят в гробах без обивки?