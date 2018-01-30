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На похороны ярославцев прибавили денег
30 января 2018
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Сегодня в мэрии депутаты снова обсуждали похоронный вопрос. И решили, что денег на достойное прощание выделяется мало. Поэтому денег на похороны прибавили.
— С 1 февраля 2018 года стоимость услуг увеличится на 139 рублей и составит 5 701,31 рубля, — рассказали в мэрии Ярославля.
На что именно потратят 139 рублей, чиновники обещали уточнить чуть позже.
А вы знали, что одиноких ярославцев теперь хоронят в гробах без обивки?
Фото: Александра Савельева
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