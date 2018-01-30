Чиновников сократят: мэрия упраздняет департамент строительства и комитет по рекламе

В структуре мэрии в ближайшее время произойдут изменения

В мэрии Ярославля произойдут структурные изменения. С идеей сократить департамент строительства и комитет по рекламе чиновники пришли к депутатам муниципалитета. Те и согласились — надо сокращать. Сокращать расходы.

— По результатам анализа, проведенного рабочей группой мэрии, сделан вывод о целесообразности объединения функций департамента организации строительства и жилищной политики с работой специалистов «Агентства по строительству», которое находилось в подчинении департамента, — объясняют в мэрии. — Функции комитета по рекламе, наружной информации и оформления города перешли в ведение казенному учреждению Ярославской области.

Задачи, которые выполняет департамент строительства, передадут муниципальному казенному учреждению «Агентство по строительству Ярославля», которое и так выполняет похожие функции. А комитет по рекламе перейдёт в ведении областных структур.

Серьёзные кадровые перестановки происходят и в правительстве Ярославской области. Там с руководящих постов уходят ярославцы.

А ещё ярославские власти завтра раздадут предпринимателям 300 миллионов рублей. В мэрии рассказали, кому достанутся эти деньги.