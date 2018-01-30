|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Чиновников сократят: мэрия упраздняет департамент строительства и комитет по рекламе
30 января 2018
980 2
В мэрии Ярославля произойдут структурные изменения. С идеей сократить департамент строительства и комитет по рекламе чиновники пришли к депутатам муниципалитета. Те и согласились — надо сокращать. Сокращать расходы.
— По результатам анализа, проведенного рабочей группой мэрии, сделан вывод о целесообразности объединения функций департамента организации строительства и жилищной политики с работой специалистов «Агентства по строительству», которое находилось в подчинении департамента, — объясняют в мэрии. — Функции комитета по рекламе, наружной информации и оформления города перешли в ведение казенному учреждению Ярославской области.
Задачи, которые выполняет департамент строительства, передадут муниципальному казенному учреждению «Агентство по строительству Ярославля», которое и так выполняет похожие функции. А комитет по рекламе перейдёт в ведении областных структур.
Серьёзные кадровые перестановки происходят и в правительстве Ярославской области. Там с руководящих постов уходят ярославцы.
А ещё ярославские власти завтра раздадут предпринимателям 300 миллионов рублей. В мэрии рассказали, кому достанутся эти деньги.
Фото: Анна Ёлкина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
вчера
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров