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Не поделили девушку: дорогой Porsche Cayenne в Ярославле подожгли из ревности
30 января 2018
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Полиция задержала поджигателя дорогой иномарки. «Порше-Кайен» загорелся накануне ночью. Машина была припаркована возле дома на улице Салтыкова-Щедрина и принадлежала 31-летнему жителю Иваново. Стоила машина около четырёх миллионов рублей.
По подозрению в поджоге полиция задержала 28-летнего мужчину — тоже из Иваново. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога».
— По версии следствия, подозреваемый узнал, что владелец машины находится в Ярославле и разыскал, где припаркован автомобиль, — рассказали в пресс-службе полиции. — Мужчина разбил стекло, бросил внутрь салона бутылку с бензином и подожженную перчатку.
Автомобиль полностью сгорел за полчаса.
Полицейским мужчина рассказал, зачем он сжёг машину. Оказалось, причиной всему любовь — жители «города невест» не поделили девушку.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Фото: УМВД, Артём Кудрявцев
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