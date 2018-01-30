Не поделили девушку: дорогой Porsche Cayenne в Ярославле подожгли из ревности

Мужчина признался, что поджёг машину из-за девушки

Полиция задержала поджигателя дорогой иномарки. «Порше-Кайен» загорелся накануне ночью. Машина была припаркована возле дома на улице Салтыкова-Щедрина и принадлежала 31-летнему жителю Иваново. Стоила машина около четырёх миллионов рублей.

По подозрению в поджоге полиция задержала 28-летнего мужчину — тоже из Иваново. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога».

Машина сгорела за 30 минут

— По версии следствия, подозреваемый узнал, что владелец машины находится в Ярославле и разыскал, где припаркован автомобиль, — рассказали в пресс-службе полиции. — Мужчина разбил стекло, бросил внутрь салона бутылку с бензином и подожженную перчатку.

Автомобиль полностью сгорел за полчаса.

Полицейским мужчина рассказал, зачем он сжёг машину. Оказалось, причиной всему любовь — жители «города невест» не поделили девушку.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.