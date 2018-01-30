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Пойми меня, если сможешь: водитель с правым поворотником лихо завернул налево
30 января 2018
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Ой, перепутал! В Ярославле ученик одной из автошкол долго стоял на перекрёстке с включенным правым поворотником. Стоял долго, потому что убеждался в безопасности манёвра и пропускал машины. Вроде бы молодец, всё правильно делал. Но вся подстава была впереди. С правым поворотником машина неожиданно поворачивает… налево.
— А куда смотрит автоинструктор? — справедливо замечает Антон Зубаков, на видеорегистратор которого и попал этот манёвр.
И правда, у инструктора было просто предостаточно времени, чтобы сообразить, что ученик включил не тот указатель поворота. Хорошо, что всё это произошло на достаточно спокойном участке дороги.
Недавно мы общались с ярославским автоинструктором. Он рассказал нам много всего интересного. Например, что женщины водят машину лучше мужчин.
Фото: Антон Зубаков
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