Пойми меня, если сможешь: водитель с правым поворотником лихо завернул налево

Перепутал, где лево, а где право

Ой, перепутал! В Ярославле ученик одной из автошкол долго стоял на перекрёстке с включенным правым поворотником. Стоял долго, потому что убеждался в безопасности манёвра и пропускал машины. Вроде бы молодец, всё правильно делал. Но вся подстава была впереди. С правым поворотником машина неожиданно поворачивает… налево.

— А куда смотрит автоинструктор? — справедливо замечает Антон Зубаков, на видеорегистратор которого и попал этот манёвр.

И правда, у инструктора было просто предостаточно времени, чтобы сообразить, что ученик включил не тот указатель поворота. Хорошо, что всё это произошло на достаточно спокойном участке дороги.

Недавно мы общались с ярославским автоинструктором. Он рассказал нам много всего интересного. Например, что женщины водят машину лучше мужчин.