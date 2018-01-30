Завтра ярославские власти раздадут предпринимателям 300 миллионов рублей

Мэрия Ярославля должна предпринимателям почти полмиллиарда рублей

Почти полмиллиарда рублей задолжали в Ярославле городские власти предпринимателям. Эти деньги мэрия не заплатила за услуги, которые город заказывал у разных организаций и ипэшников.

— Образование кредиторской задолженности обусловлено поступлением не в полном объеме денежных средств в бюджет города, — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Город недополучил около 600 миллионов рублей. Из них — 211 от тех же предпринимателей, остальные из-за невыполнения плана приватизации имущества.

В мэрии говорят, что 70% долгов перед предпринимателями, а это около 300 миллионов рублей, погасят до конца января. Получается, что на это остаётся всего один день — завтра, 31 января.

А ещё до конца января городские власти должны убрать все ёлки, которые поставили к Новому году. Так тоже распорядился глава Ярославля Владимир Слепцов.