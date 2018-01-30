×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

В мае этого года в Ярославле появится колесо обозрения за 150 миллионов

30 января 2018
4 869 34
парк, День города, колесо обозрения, Ярославль

Огромное колесо обозрения появится в Парке тысячелетия уже в мае этого года. Открытие приурочили ко Дню города.  В этом году праздник будем отмечать 26 мая. Колесо обозрение станет самым высоким в России. Высота конструкции составит порядка 65 метров. Каждая кабинка будет выполнена в стиле городов Золотого кольца и оснащена аудиогидом. Единовременно прокатиться на аттракционе смогут 180 человек. Ярославское колесо будет выполнено в золотом цвете. По всей конструкции будет располагаться современная иллюминация.

— В настоящий момент подрядчик уже приступил к работе. На проект выделено 150 миллионов рублей. Это на основание колеса, установку, иллюминацию и благоустройство территории вокруг, — рассказали в мэрии Ярославля.

Градозащитники высказались по поводу установки колеса обозрения. Они посчитали, что конструкция не впишет в общий вид города и нанесёт урон охраняемым панорамам.

- Будет нарушена охраняемая панорама Которосльной набережной. Кроме того, будет нарушен вид на Фёдоровский храм из парка 1000-летия. Колесо обозрения высотой с 22-этажный дом умудрились поставить практически на ось, проходящую между двум храмовыми ансамблями – Николы Мокрого и Фёдоровской церкви Божьей Матери, - возмущается градозащитница ольга Мазанова.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ядовитые воды потекут в огороды: под Ярославлем построят кладбище на ручье

Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO
Погода
Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет

Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет
Погода
На Ярославль с двух сторон надвигается метель

На Ярославль с двух сторон надвигается метель
Бизнес
Как не вернуться из отпуска в никуда

Как не вернуться из отпуска в никуда
Погода
Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Фильм недели
вчера
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
Комментарии (2): фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (23): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 55,92 56,18
EUR 69,64 69,90
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 31.01
USD 56,29 0,00
EUR 69,54 -0,31
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.