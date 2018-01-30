|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В мае этого года в Ярославле появится колесо обозрения за 150 миллионов
30 января 2018
4 869 34
Огромное колесо обозрения появится в Парке тысячелетия уже в мае этого года. Открытие приурочили ко Дню города. В этом году праздник будем отмечать 26 мая. Колесо обозрение станет самым высоким в России. Высота конструкции составит порядка 65 метров. Каждая кабинка будет выполнена в стиле городов Золотого кольца и оснащена аудиогидом. Единовременно прокатиться на аттракционе смогут 180 человек. Ярославское колесо будет выполнено в золотом цвете. По всей конструкции будет располагаться современная иллюминация.
Градозащитники высказались по поводу установки колеса обозрения. Они посчитали, что конструкция не впишет в общий вид города и нанесёт урон охраняемым панорамам.
- Будет нарушена охраняемая панорама Которосльной набережной. Кроме того, будет нарушен вид на Фёдоровский храм из парка 1000-летия. Колесо обозрения высотой с 22-этажный дом умудрились поставить практически на ось, проходящую между двум храмовыми ансамблями – Николы Мокрого и Фёдоровской церкви Божьей Матери, - возмущается градозащитница ольга Мазанова.
Фото: мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
вчера
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров