В мае этого года в Ярославле появится колесо обозрения за 150 миллионов

Колесо станет самым большим в России

Огромное колесо обозрения появится в Парке тысячелетия уже в мае этого года. Открытие приурочили ко Дню города. В этом году праздник будем отмечать 26 мая. Колесо обозрение станет самым высоким в России. Высота конструкции составит порядка 65 метров. Каждая кабинка будет выполнена в стиле городов Золотого кольца и оснащена аудиогидом. Единовременно прокатиться на аттракционе смогут 180 человек. Ярославское колесо будет выполнено в золотом цвете. По всей конструкции будет располагаться современная иллюминация.



— В настоящий момент подрядчик уже приступил к работе. На проект выделено 150 миллионов рублей. Это на основание колеса, установку, иллюминацию и благоустройство территории вокруг, — рассказали в мэрии Ярославля.

Градозащитники высказались по поводу установки колеса обозрения. Они посчитали, что конструкция не впишет в общий вид города и нанесёт урон охраняемым панорамам.

- Будет нарушена охраняемая панорама Которосльной набережной. Кроме того, будет нарушен вид на Фёдоровский храм из парка 1000-летия. Колесо обозрения высотой с 22-этажный дом умудрились поставить практически на ось, проходящую между двум храмовыми ансамблями – Николы Мокрого и Фёдоровской церкви Божьей Матери, - возмущается градозащитница ольга Мазанова.