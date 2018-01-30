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Мама двухлетней малышки, которую избил отчим, попала под следствие
30 января 2018
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У следователей есть вопросы к маме двухлетней девочки из посёлка Борисоглебский, которую избил до состояния комы сожитель женщины. Выяснилось, что 25-летний мужчина лупил ребёнка уже далеко не в первый раз. Куда же смотрела мама девочки и органы опеки?
— Почему женщина не доглядела за ребёнком и допустила такое, а также куда смотрели органы опеки, предстоит выяснить, — рассказали следователи. — К последним есть вопросы, потому что на семью жаловались ранее соседи, но сотрудники ничего не предприняли.
Мужчину, который бил ребёнка, взяли под стражу. Сейчас он содержится в следственном изоляторе «Коровники».
По версии следствия, молодой человек, оставшись дома наедине с дочкой своей сожительницы, избил ребёнка до состояния комы. Выяснилось, что он и раньше лупил девочку. В материалах дела значится, что он бил её руками и ремнём не менее 14 раз. При задержании он заявил следователям, что так он воспитывал малышку.
Фото: Александра Савельева
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