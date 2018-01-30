Четыре года тюрьмы за две щуки: в Ярославской области мужчина утащил с рынка рыбу

Полицейские задержали грабителя по горячим следам

На Октябрьской улице в Ростове Великом на рынке произошёл инцидент. 40-летний мужчина схватил с прилавка рыбу и сунул к себе в пакет. Продавец заметил, что «покупатель» стащил у него две щуки и стал требовать, чтобы мужик вернул их. Но тот и не думал этого делать, он бросился наутёк.

— На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Мужчину задержали по горячим следам. Выяснилось, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

А в Ярославле полицейские ищут автомобильных вандалов, которые бьют у припаркованных машин стёкла.