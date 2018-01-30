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Город

Медведев и сто олигархов: США внесли в «кремлевский список» крупных чиновников и бизнесменов

30 января 2018
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Кремль, США, санкции

Минфин США опубликовал доклад, где перечислены более 200 россиян, имеющих, по мнению американских властей, тесные связи с российской властью. Так называемый «кремлевский список» не является санкционным, но риск попасть под ограничения для его участников существенно повышается.

По данным ТАСС, среди россиян, попавших в новую версию «кремлевского списка» Минфина США, числятся премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков и ряд членов российского правительства и президентской администрации: Владислав Сурков, Евгений Касперский, Антон Вайно, Алексей Громов. В список вошли и крупные российские бизнесмены: Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов. Всего в списке 210 имен.

«Коммерсантъ» отмечает, что, начиная с 30 января, Вашингтон может вводить санкции против зарубежных компаний или людей «за значительные транзакции организациями из российского оборонного или разведывательного сектора». Попадание человека в этот список не означает, что США автоматически введут против него санкции, заявлял ранее «Коммерсанту» бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид. Но риск попасть под санкции для фигурантов списка выше.

Анастасия Оборина
Фото: Дарья Селенская
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